Глюкоза показала снимок с Ксенией Собчак с пляжа на Мальдивах

Российская певица Глюкоза восхитила своим откровенным снимком с Ксенией Собчак знаменитую фотомодель Елену Перминову. Фотографию эстрадная исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram-аккаунте.

На фото певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) и телеведущая Ксения Собчак позируют перед фотографом в откровенных купальниках. Автором фотографии выступил супруг Ксении Собчак Константин Богомолов.

Подписчики Глюкозы оказались в восторге от нового снимка. Отметилась даже фотомодель Елена Перминова. Супруга Александра Лебедева заявила, что побоялась бы стоять с певицей рядом в одном купальнике.

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