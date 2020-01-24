Стартовали продажи сверхпрочного российского планшета MIG T10

В РФ официально стартовали продажи сверхпрочного отечественного планшета MIG T10, работающего на базе российской операционной системы Astra Linux. Начальная стоимость такого устройства составляет 105 тыс. рублей.

Планшет специально разрабатывался с уклоном на силовые структуры, включая ФСБ. Именно поэтому он легко может выдержать падение с небольшой высоты на твёрдую поверхность и полностью защищён от попадания внутрь влаги и пыли. MIG T10 может похвастаться и областью рабочих температур, так как ему совершенно не страшны перепады до 100 градусов по Цельсию. Аккумулятор имеет морозостойкую защиту, позволяющую планшету проработать автономно до 20 часов при температуре минус 20 градусов. В случае, когда она падает до минус 30, время работы сокращается до 5 часов.

Технически MIG T10 не вызывает интереса, за исключением операционной системы. В нём установлена отечественная разработка Astra Linux, являющаяся детищем одноимённой компании и разработчиков из Mobile Inform Group. Отличительной особенностью этой ОС является полная поддержка с допуском к гостайне, а значит силовые ведомства могут не беспокоиться о надёжности хранящейся информации.

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