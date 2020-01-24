Экс-главе РКК «Энергия» предложили стать уборщиком

Бывшему гендиректору Ракетно-космической корпорации «Энергия» Сергею Романову, в прошлом году пониженному до первого замгендиректора корпорации, предложили занять еще более низкую должность вплоть до уборщика, говорится в копии приказа гендиректора РКК «Энергия» Николая Севастьянова.
«Исключить из штатного расписания корпорации должность первого заместителя генерального директора – первого заместителя главного конструктора», – говорится в приказе Севастьянова, передает РИА «Новости».
Занимавшему эту должность Романову, руководившему корпорацией в течение полугода с августа 2018 года до конца января 2019 года, предложено занять специально созданную под него должность первого заместителя генерального конструктора по испытаниям космических аппаратов и разгонных блоков. Если эта должность его не устроит, Романову в соответствии с его квалификацией, предложены нижестоящие и нижеоплачиваемые должности, как руководящие, так и рабочие: от заместителя руководителя научно-технического центра до уборщика производственных и служебных помещений или подсобного рабочего 2 разряда.
Романов работает на предприятии с 1980 года, прошел путь от инженера до руководителя предприятия. Он был назначен на должность врио генерального директора РКК «Энергия» в начале августа 2018 года, в сентябре избран гендиректором на общем собрании акционеров предприятия, но в итоге так и не был утвержден в должности набсоветом Роскосмоса. Совет директоров предприятия приостановил его полномочия 24 января 2019 года. С тех пор предприятием руководит Николай Севастьянов.
Кроме того, осенью прошлого года в РКК «Энергия» сняли с должности генконструктора пилотируемых программ РФ Евгения Микрина, но глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил восстановить его в должности.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Объем российского газа, который Украина получает из Польши посредством виртуального импорта, превышает объем газа, который Польша оставляет себе. Это следует из информации, которую 24 января в Facebook сообщил глава ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон. «Сегодня виртуальный импорт из Польши уже 5,5 млн м³. Транзит в Польшу – 9,1 млн м³. Соответственно, только 3,6 млн […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Экс-глава Nissan сбежал из Японии с помощью футляра для музыкального инструмента – СМИ / 1 января
- В НАБУ объяснили причину обысков на телеканале «Думская TV» / 20 декабря
- Участников акциии против ультраправого насилия в Киеве забросали петардами. 11 человек задержали / 19 января
- МИД указал на отсутствие подвижек в работе Киева по минским соглашениям / 15 января
- Пензенского активиста задержали после акции c «расстрелом» прав человека / 13 декабря
- Путин призвал работать над снижением ставки по ипотеке / 25 декабря
- Министр обороны Британии увидел в РФ «реальную угрозу» для НАТО / 29 ноября
- В техасской школе застрелили подростка / 15 января