Мнение: Немного величия России.

«В эти долгие праздники я был в Костромской области…

Тишина и пустота…

Лет тридцать-сорок назад бал знаменитая тема: гибель русской деревни…

Деревня… давно умерла. Она — это уже история.

А сейчас речь идёт о смерти малых городов…

Ау, «скрепы»!

Подавляющее большинство домов в русских уездных городах выглядят так, что сразу понятно: ремонта не было минимум полвека.

В некоторых райцентрах до сих пор — 2020 год! — нет газа. Топят дровами (А ты уже сегодня молился сегодня на свою ВЕЛИКУЮ страну, ура-патриот?)…

Дух страшной бедности, да что там бедности — нищеты и безнадёжности — чувствуется везде…

И на дорогах то и дело попадаются такие участки, что хоть вермахт осени 1941 года туда отправляй. Расчётная скорость хорошего автомобиля там — десть-пятнадцать километров в час.

Ну а как живут люди — даже спрашивать стыдно…

И моя любимая Костромская, и Новгородская, и Тверская, И Кировская, и многие наши несчастные области задыхаются от этого несправедливого и смертельного недофинансирования и очень скоро превратятся в пустыню…

Так и будет снег заметать груды кирпичей…

Здесь была жизнь».

Ну, КАК вам, Свидетели ВЕЛИКОЙ России, вот такая оборотная сторона подъёма с колен таки нравится?

Хотя, впрочем, кого я спрашиваю, ведь уже знаю ваш ответ из сектантской методички: «Да «КП» всё врёт!» Но проблема в том, что я сам езжу в Новокузнецк мимо таких городов и посёлков, что рыдать всему охота. И регулярно езжу в деревню, пытающуюся как-то нормально жить вопреки аховым дорогам, отсутствию работы и мёртвому фабричному комплексу. И мимо таких деревень, что опять рыдать всему охота. Так что вы кому-нибудь другому про величие своей обожаемой страны и подъём её с колен рассказывайте, а Я такую страну, в которой население должно выживать, а не жить, любить не могу!

Источник: Достало

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