Новая Bentley Flying Spur похвасталась сложным интерьером

Известная компания Bentley поделилась подробностями о новом поколении Flying Spur.

В частности, особенностью данного автомобиля станет сложный салон, который не имеет аналога ни в одной из ранее выпущенных моделей. Для реализации плана британская марка задействовала свыше 140 своих сотрудников. Салон получил 350 кожаных панелей. Наиболее тяжелым для исполнения оказался руль, который выполнялся вручную. Для осуществления задумки на одно рулевое колесо уходит около 3,5 часов ручного труда.

Кроме того, достаточно сложными для исполнения оказались и автомобильные кресла, так как на одно уходит около 12 часов. На сиденьях автомобиля Flying Spur предусмотрен вшитый фирменный знак компании, тогда как на каждую букву осуществили свыше 5,1 тысяч стежков.

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