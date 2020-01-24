Путин назначил Орешкина и Мединского помощниками президента

Президент Владимир Путин назначил своими помощниками бывшего главу Минэкономразвития Максима Орешкина и экс-министра культуры Владимира Мединского.
Кроме того, Путин увеличил до трех число заместителей руководителя администрации главы государства. Новым, третьим, заместителем главы администрации президента назначен Дмитрий Козак, сообщается в указе президента на официальном портале правовой информации.
Напомним, во вторник стал известен состав правительства Мишустина. Президент РФ Владимир Путин издал указы о структуре органов федеральной власти и о персональных назначениях в новый кабинет министров.
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