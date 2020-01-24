Власти Китая заподозрили в сокрытии данных о заражениях коронавирусом

По информации газеты South China Morning Post, китайские власти могут скрывать истинное число случаев заражения медицинских работников новым типом коронавируса в городе Ухань.

Китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухане 31 декабря, и только 7 января эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. В этот период медики в Ухане оказывали помощь пациентам, не имея подтверждения, что вирус передается от человека к человеку.

«Несомненно, заразились больше, чем 15 медицинских работников», – сообщил китайскому изданию врач, который предпочел сохранить анонимность, передает РИА «Новости».

Медик заявил, что изначально многие медработники не были извещены о возможной передаче вируса от человека к человеку и даже не имели достаточного защитного снаряжения.

«Мы переживаем за коллег, которые заразились, но у нас нет иного выхода, кроме как продолжать работать», – добавил источник.

Другой врач, который в 2003 году боролся со вспышкой атипичной пневмонии SARS в городе Ухань, сообщил, что многие его бывшие коллеги и однокурсники по медшколе заразились коронавирусом. «Их число точно выше, чем 15», – сообщил он газете также на условиях анонимности.

Напомним, число жертв нового типа коронавируса в Китае достигло 25 человек.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что известно о новом вирусе.

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