Гончарук о Deutsche Bahn и «Укрзализнице»: Речь только о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессии

Министерство инфраструктуры Украины подписало Меморандум о взаимопонимании с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn, однако о продаже или концессии «Укрзализниці» речь не идет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премье-министр Украины Алексей Гончарук.
«Развею все слухи, которые ходят сейчас вокруг этого вопроса. Сейчас наша команда ведет переговоры с немецкой стороной о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности, в предоставлении консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги. В любом случае, это сотрудничество точно позволит повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине», – написал Гончарук.
Он подчеркнул, что речь идет именно о стратегическом партнерстве.
«Чтобы избежать спекуляций – речь только о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессии «Укрзализниці». Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно. Точка», – отметил украинский премьер.
Гончарук сказал, что 5 февраля запланировано подписание «Соглашения о стратегическом партнерстве» с Deutsche Bahn в Киеве.
«Добавлю, что сотрудничество с Deutsche Bahn – это позитивный сигнал европейскому бизнесу по Украине. Украинцы должны получить современную, комфортную и безопасную дорогу», – добавил он.
Давос: Підсумки робочої поїздки
Головний висновок з Давосу: довіра міжнародних партнерів до України посилюється.Програма була насичена: участь у Всесвітньому економічному форумі, велика кількість зустрічей зі стратегічно важливими партнерами України та великими інвесторами, засідання Національної інвестиційної ради, підписання Меморандуму із найбільшим залізничним перевізником Німеччини.▪ Зустрівся із Прем’єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін. Це була перша за останні 5 років зустріч двох Прем‘єр-міністрів України та Фінляндії. Подякував за непохитну підтримку територіальній цілосності України та запросив пані Марін приїхати з візитом в Київ найближчим часом. ▪ Під час Всесвітнього економічного форуму також мав змогу зустрітись з одним із наших стратегічних партнерів — прем‘єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Дякую своєму польскому колезі за конструктивну розмову. Домовились, що наступна зустріч відбудеться в Києві, де ми представимо пану Моравецькому Стратегію розвитку інфраструктурних проектів України. У наших двох країн є багато потенціалу, який ми можемо використати спільно, зокрема, і в інфраструктурній сфері. ▪ Мав також дуже важливу зустріч із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. Обговорили з нею хід виконання попередніх заходів, необхідних для затвердження узгодженої на робочому рівні програми розширеного фінансування. Її реалізація означає для України — дешеві ресурси для запозичень, можливості для збільшення обсягів інвестицій в економіку, а отже — зростання промисловості та нові робочі місця.▪ Ще одна важлива зустріч — із президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті. Він позитивно оцінив співпрацю з Україною в 2019 році, а саме — успішність впроваджуваних реформ та досягнення макроекономічної стабільності. 2020 — Рік Ефективності в Україні. Плануємо отримати підтримку ЄБРР у великих українських проектах.▪ Окрім цього мав низку зустрічей зі світовими інвесторами та бізнесменами. Цікавий факт: сумарна їх власність активів складає більше 700 млрд євро. ▪ Виступив на Українському сніданку в Давосі. Україна сьогодні — це одна з найпривабливіших економік, ринків та країн світу, що продовжують розвиватися. Тож запросив інвесторів приїжджати в Україну. А ми, Уряд, гарантуємо, що до кожного інвестора в Україні буде персональний підхід та захист з боку держави. ▪ Також вперше після обрання нового Президента відбулося засідання Національної інвестиційної ради. Рада відбулася під моїм головуванням. Члени Ради — найбільші іноземні компанії, які вже протягом багатьох років успішно працюють в Україні.▪ Ну, і одна з головних новин. Учора Міністерство інфраструктури підписало «Меморандум про взаєморозуміння» із залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn.Розвію всі чутки, які ходять зараз навколо цього питання. Зараз наша команда веде переговори з німецькою стороною щодо подальшої співпраці в операційній діяльності, в наданні консультаційних послуг з боку німецької залізниці. У будь-якому разі, ця співпраця точно дозволить підвищити ефективність та якість залізничних перевезень в Україні.Важливий момент, щоб уникнути спекуляцій — мова лише про стратегічне партнерство, а не про продаж чи концесію Укрзалізниці. Українська залізниця залишається під повним контролем держави, і це точно. Крапка! Завтра нарада із запрошенням профільного транспортного комітету Верховної Ради та наших міністерств, щоб узгодити всі деталі подальшої співпраці. Більше інформації ми розкажемо вже 5 лютого, під час підписання «Угоди про стратегічне партнерство» із Deutsche Bahn в Києві. Додам, що співпраця з Deutsche Bahn — це позитивний сигнал європейському бізнесу щодо України.Українці мають отримати сучасну, комфортну та безпечну залізницю!Нашій державі можна довіряти. Інвестуйте в Україну зараз!Володимир Зеленський Офіс Президента України Vladyslav Kryklii Oksana Markarova Yuliya Kovaliv Тимофей Милованов Давид Арахамия European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) UkraineInvest — Ukraine Investment Promotion OfficeВідео: Luc Chénier
Posted by Олексій Гончарук — Прем'єр-міністр України on Neljapäev, 23. jaanuar 2020
Гончарук на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января заявил, что украинскую железную дорогу намерены передать в управление «немцам» на 10 лет.
«Вчера был подписан меморандум между Министерством инфраструктуры и Deutsche Bahn. Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу», – сказал глава правительства.
В Deutsche Bahn заявили, что не намерены брать «Укрзалізницю» в управление, а будут только консультировать компанию. Там также уточнили, что в Давосе был подписано предварительное соглашение, а меморандум о взаимопонимании между компанией и Мининфраструктуры намерены подписать в феврале. Этот документ будет содержать условия сотрудничества с «Укрзалізницею».
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что Мининфраструктуры пока намерено привлекать менеджеров Deutsche Bahn только в качестве советников в «Укрзалізницю».
Deutsche Bahn AG – крупнейшая железнодорожно-транспортная и железнодорожно-инфраструктурная компания Центральной Европы. Контрольный пакет акций принадлежит государству.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: «Аэрофлот» прокомментировал гибель двух кошек от травм при транспортировке в аэропорту Шереметьево, указав, что инцидент находится в зоне ответственности компании «Шереметьево хэндлинг». «Инцидент находится в зоне ответственности компании «Шереметьево хэндлинг», осуществляющей обработку багажа всех рейсов «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево», – сообщила пресс-служба авиакомпании, передают «Ведомости». Там отметили, что «Шереметьево хендлинг» проводят переговоры с владельцем питомцев. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- На Донбассе ранили украинского военного / 11 декабря
- Сын главы Чебоксар получил реальный срок за оставление места ДТП / 21 января
- США сочли заявление МИДа по Уилану «фактологически неверным» / 3 декабря
- Эксперт: Работа СПЧ стала менее политизированной и более эффективной / 10 декабря
- Медведев категорично высказался по поводу призывов к РФ отменить контрсанкции первой / 25 ноября
- Лукашенко продолжит переговоры с Путиным о цене на российскую нефть / 24 января
- Иран обязан был закрыть воздушное пространство, очистить его от целей, которые будут мешать работе ПВО – авиационный эксперт Лукашевич / 8 января
- Кремль раскрыл содержание разговора Путина с Эрдоганом / 17 декабря