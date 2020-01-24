Гончарук о Deutsche Bahn и «Укрзализнице»: Речь только о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессии

Давос: Підсумки робочої поїздки

Головний висновок з Давосу: довіра міжнародних партнерів до України посилюється.Програма була насичена: участь у Всесвітньому економічному форумі, велика кількість зустрічей зі стратегічно важливими партнерами України та великими інвесторами, засідання Національної інвестиційної ради, підписання Меморандуму із найбільшим залізничним перевізником Німеччини.▪ Зустрівся із Прем’єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін. Це була перша за останні 5 років зустріч двох Прем‘єр-міністрів України та Фінляндії. Подякував за непохитну підтримку територіальній цілосності України та запросив пані Марін приїхати з візитом в Київ найближчим часом. ▪ Під час Всесвітнього економічного форуму також мав змогу зустрітись з одним із наших стратегічних партнерів — прем‘єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Дякую своєму польскому колезі за конструктивну розмову. Домовились, що наступна зустріч відбудеться в Києві, де ми представимо пану Моравецькому Стратегію розвитку інфраструктурних проектів України. У наших двох країн є багато потенціалу, який ми можемо використати спільно, зокрема, і в інфраструктурній сфері. ▪ Мав також дуже важливу зустріч із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. Обговорили з нею хід виконання попередніх заходів, необхідних для затвердження узгодженої на робочому рівні програми розширеного фінансування. Її реалізація означає для України — дешеві ресурси для запозичень, можливості для збільшення обсягів інвестицій в економіку, а отже — зростання промисловості та нові робочі місця.▪ Ще одна важлива зустріч — із президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті. Він позитивно оцінив співпрацю з Україною в 2019 році, а саме — успішність впроваджуваних реформ та досягнення макроекономічної стабільності. 2020 — Рік Ефективності в Україні. Плануємо отримати підтримку ЄБРР у великих українських проектах.▪ Окрім цього мав низку зустрічей зі світовими інвесторами та бізнесменами. Цікавий факт: сумарна їх власність активів складає більше 700 млрд євро. ▪ Виступив на Українському сніданку в Давосі. Україна сьогодні — це одна з найпривабливіших економік, ринків та країн світу, що продовжують розвиватися. Тож запросив інвесторів приїжджати в Україну. А ми, Уряд, гарантуємо, що до кожного інвестора в Україні буде персональний підхід та захист з боку держави. ▪ Також вперше після обрання нового Президента відбулося засідання Національної інвестиційної ради. Рада відбулася під моїм головуванням. Члени Ради — найбільші іноземні компанії, які вже протягом багатьох років успішно працюють в Україні.▪ Ну, і одна з головних новин. Учора Міністерство інфраструктури підписало «Меморандум про взаєморозуміння» із залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn.Розвію всі чутки, які ходять зараз навколо цього питання. Зараз наша команда веде переговори з німецькою стороною щодо подальшої співпраці в операційній діяльності, в наданні консультаційних послуг з боку німецької залізниці. У будь-якому разі, ця співпраця точно дозволить підвищити ефективність та якість залізничних перевезень в Україні.Важливий момент, щоб уникнути спекуляцій — мова лише про стратегічне партнерство, а не про продаж чи концесію Укрзалізниці. Українська залізниця залишається під повним контролем держави, і це точно. Крапка! Завтра нарада із запрошенням профільного транспортного комітету Верховної Ради та наших міністерств, щоб узгодити всі деталі подальшої співпраці. Більше інформації ми розкажемо вже 5 лютого, під час підписання «Угоди про стратегічне партнерство» із Deutsche Bahn в Києві. Додам, що співпраця з Deutsche Bahn — це позитивний сигнал європейському бізнесу щодо України.Українці мають отримати сучасну, комфортну та безпечну залізницю!Нашій державі можна довіряти. Інвестуйте в Україну зараз!Володимир Зеленський Офіс Президента України Vladyslav Kryklii Oksana Markarova Yuliya Kovaliv Тимофей Милованов Давид Арахамия European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) UkraineInvest — Ukraine Investment Promotion OfficeВідео: Luc Chénier

Posted by Олексій Гончарук — Прем'єр-міністр України on Neljapäev, 23. jaanuar 2020