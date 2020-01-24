Коболев: Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату

Глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев сказал «Радіо Свобода», что зарплату ему установил набсовет компании на рыночных основаниях.

«Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату – взять $5 млрд, которые мы получили от «Газпрома», и «Газпрому» их вернуть обратно. Сказать: „У нас так много зарабатывают на этом, что мы их возвращаем“. И не будет никаких вопросов бонусов. Самый простой путь. Серьезно», — сказал Коболев.

Он отказался комментировать размер своей зарплаты, а также размер зарплат своих коллег.

МУЛЬТИМЕДИАВидео: radiosvoboda.org

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск «Нафтогазу» к «Газпрому» о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, «Газпром» должен был выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. «Газпром» обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с «Нафтогазом».

В июле 2018 года «Нафтогаз» начал новый процесс против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже, требуя пересмотреть транзитный тариф на 2018–2019 годы. Предварительная сумма требований составляла почти $12 млрд (без процентов).

27 декабря 2019 года российская компания «Газпром» выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

«Газпром» и «Нафтогаз» в рамках переговоров договорились отозвать все иски, которые касались контрактов 2019 года.

Коболев был одним из участников команды «Нафтогазу», работавшей в ходе разбирательств. Топ-менеджмент компании, который участвовал в процессе, получит премии в размере 1% от $2,9 млрд, говорил 8 января 2020 года исполнительный директор НАК «Нафтогаз України» Юрий Витренко.

В течение 2018 года Коболев заработал 286,5 млн грн, из которых 261 млн он получил за победу в Стокгольмском арбитраже, отмечает «Радіо Свобода».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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