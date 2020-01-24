Умер герой Советского Союза Юрий Кузнецов

Герой Советского Союза генерал-майор Юрий Кузнецов скончался в Благовещенске на 74-м году жизни, сообщили в правительстве Амурской области.

«Он был последним Героем Советского Союза на Дальнем Востоке. Под его командованием во время Афганской кампании парашютно-десантный полк провел более 70 успешных операций. В последние годы он активно занимался общественной жизнью города и был почетным гражданином Благовещенска», – написал в своем Instagram губернатор Приамурья Василий Орлов.

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Публикация от Василий Орлов (@va.orlov) 23 Янв 2020 в 6:36 PST

Юрий Викторович – коренной дальневосточник, два созыва был депутатом парламента Приамурья, депутатом Благовещенской городской думы.

«От нас ушел талантливый, честный и великодушный человек. Таким он и останется в нашей памяти», – отметил глава региона.

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