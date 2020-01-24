Ученые США рассказали о простых секретах долголетия

Ученые из США рассказали о простых и действенных секретах долголетия. Для этого достаточно не употреблять пищевые добавки и заниматься спортом на свежем воздухе.
Начать следует со своего рациона и избавиться от ненатуральной пищи. Это включает различные пищевые добавки и даже специальные витамины. От всего этого эксперты рекомендуют избавиться и перейти с полуфабрикатов на нормальную пищу. За ужином они рекомендуют выпивать один бокал натурального вина. Не лишним будет делать все сезонные прививки, включая вакцину от гриппа. Игнорировать не стоит и посещение врача для прохождения медосмотра.
Помимо рациона, не стоит забывать о распорядке дня. За два часа до сна лучше не заниматься активной деятельностью и не сидеть за телевизором, смартфоном или компьютером. Идеально будет провести это время за чтением. Спальное место рекомендуется сделать максимально комфортным и тихим. Ещё одно важное правило — это активный отдых на природе, а не в спортзале. Учёные также отметили, что одинокие люди живут намного меньше. Таким образом от постоянного одиночества тоже лучше избавиться.
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