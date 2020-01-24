Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады

24.01.2020, 9:04, Разное

У Прохора Шаляпина появилась новая спутница. Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
После недавнего расставания с Виталиной Цымбалюк-Романовской артист закрутил новый роман. Его партнершу зовут Татьяна, и она является гражданкой Канады. Выяснилось, что предпринимательнице чуть больше 40 лет и она владеет сетью адвокатских организаций. Женщина еще в детстве переехала из РФ в Оттаву. На данный момент пара наслаждается отдыхом на круизном лайнере Royal Princess, который обошелся Шаляпину примерно в 7 тысяч долларов.

Возможно, за все затраты на отпуск отвечает миллионерша, так как недавно влюбленных заметили в самой дорогой гостинице Лос-Анджелеса Astoria Beverly Hills. Стоимость простого номера без завтрака составляет 42 тысячи рублей в сутки. Певец и его 40-летняя спутница прожили там 8 дней.



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