Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию

Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на его адвоката Зои Константопулу.

Накануне Верховный административный суд Греции признал законным решение Министерства юстиции об экстрадиции Винника во Францию.

Винника, который считается специалистом по информационным технологиям, задержали в Греции по запросу США в июле 2017 года. Минюст США обвинил его в мошенничестве на $4 млрд. По версии следствия, Винник похитил эти деньги после кибератаки на биржу Mt. Gox в 2014 году.

В октябре и декабре 2017 года греческий суд удовлетворил как запрос США на выдачу Винника, так и запрос России.

В июле 2018 года по запросу французских властей Греция согласилась экстрадировать Винника также во Францию. Там его обвиняют в киберпреступлениях, ущерб от которых составил €130 млн. Сам Винник сказал в суде, что не причастен к обвинениям Франции и не знает, почему и в чем конкретно его там обвиняют.

В декабре 2019 года Верховный административный суд Греции решения об экстрадиции приостановил.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Продюсер Яна Рудковская вместе с мужем Евгением Плющенко и сыном Александром вылетели в Японию, так как вскоре состоится мероприятие Prince Ice Show. Поскольку в Китае разбушевался новый тип коронавируса, они решили обезопасить себя от распространения недуга, надев специальные маски. Рудковская даже опубликовала данную фотографию в социальной сети Instagram: помимо неё, в масках запечатлены Евгений и […]