Китайский новый код. Откуда взялся коронавирус 2019-nCoV и чем он так опасен

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса (2019-nCoV). На сегодняшний день в Китае зарегистрировано более 800 случаев заболевания, 26 человек скончались, и это только официальные данные. Риск дальнейшего распространения вируса повышается, потому что 25 января в КНР начинают отмечать китайский Новый год, когда жители навещают родственников и много путешествуют по стране. Заболевшие новым коронавирусом уже обнаружились и в Таиланде, Японии, Южной Корее и США. В России нескольких человек, прилетевших из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирус, но пока этот диагноз не подтверждается. The Insider собрал всю имеющуюся информацию о новом вирусе.

Что это за вирус

Этот вирус до сих пор мало изучен. Ученые установили, что он является разновидностью вируса SARS, который тоже появился в Китае и в 2002—2003 годах вызвал пандемию, приведшую к смерти нескольких сотен человек. Изначально был сделан вывод, что новый вирус не передается от человека человеку, однако позднее заболевание было перенесено в разряд инфекционных, поскольку появились доказательства его передачи воздушно-капельным путем.

Профессор Сколковского технологического института, заведующий лабораторией молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН Георгий Базыкин:

«Коронавирусы – это большая группа вирусов, которые в основном передаются теплокровными животными. К ним относятся многие вирусы, которые ничем не примечательны, вызывают простуду у человека, и про них мало что известно. Но есть две группы вирусов, которые привлекли большое внимание в 21-м веке – SARS и MERS. По-русски и то, и другое называют атипичной пневмонией, первая восточноазиатская, вторая — ближневосточная.

SARS унесла около 800 жизней в 2002—2003 годах, а MERS бушевала в 2010-х. В случае с новым китайским коронавирусом гораздо быстрее, чем при вспышке SARS, была получена генетическая последовательность. Мы знаем его полную геномную последовательность и поэтому можем сказать, на что он похож. Он очень сильно похож на SARS. Это не тот же самый вирус, он не является наследником той группы, которая была в 2002—2003 году, но, судя по тому, что он генетически к ней близок, он может иметь похожие свойства и характеристики».

Как он распространяется

Ученые пока не могут с уверенностью сказать, как распространяется этот вирус, но, поскольку первые случаи заражения были связаны с оптовым рынком морепродуктов в Ухане, они предположили, что носителем вируса могли быть животные, продающиеся на рынке.

Специалисты сравнили геном вируса с геномом похожих вирусов, выделенных из различных животных и пришли к выводу, что наибольшее генетическое сходство у него с коронавирусами летучих мышей. Вирус прикрепляется к рецепторам на поверхности клетки хозяина. Рецепторы у всех позвоночных похожи, но с небольшими различиями, соответственно, вирус адаптируется к рецептору конкретного вида, который заражает. Перебирая модели рецепторов разных позвоночных, ученые обнаружили, что вирус имеет наибольшее сродство с рецепторами двух видов змей, встречающихся в Южном Китае: южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры (оба вида ядовиты). В Китае змей и других диких животных нередко употребляют в пищу.

Южнокитайский многополосый крайт

Однако ряд ученых подвергает сомнению версию передачи вируса от змеи к человеку, поскольку почти все подобные вирусы передавались человеку от млекопитающих, например от верблюдов, как в случае с Ближневосточным респираторным синдромом.

Георгий Базыкин:

«Ученые, которым я доверяю, очень скептически относятся к исследованию, которое говорит, что вирус может быть связан со змеями. Оно основано на том, какие именно нуклеотиды используются для кодирования белков, это такой эффект второго порядка, то есть не то, какие аминокислоты включаются в белки, а какие нуклеотиды из разных возможных используются для кодирования этих аминокислот. По-научному это называется «кодонный состав». Вроде утверждалось, что кодонный состав близок к таковому у змей, но дело в том, что когда мы используем гораздо более простые эволюционные филогенетические методы и просто сравниваем эти последовательности с другими известными, или строим эволюционные деревья, мы видим, что последовательность этого китайского вируса ближе всего к известным последовательностям, полученным из летучих мышей.

С самого начала летучие мыши были основным кандидатом на роль исходного хозяина. Ведь SARS тоже был получен из летучих мышей, но не напрямую, а через виверр, маленьких зверьков, которые живут в Азии. Нет хороших данных о том, что коронавирусы есть у хладнокровных, они живут в теплокровных животных. Я очень сомневаюсь в этом исследовании. Скорее всего оно будет либо отозвано, либо опровергнуто в ближайшее время. Я думаю, что это были все-таки теплокровные, но какие теплокровные — сложно сказать. На этом рынке, как и многих продуктовых рынках в Китае, я так понимаю, продается много всякой живности, которую можно использовать в пищу».

Что такое коронавирусы

Коронавирусы — семейство, включающее на январь 2020 года 39 видов вирусов, которые поражают человека, кошек, птиц, собак, крупный рогатый скот, свиней и зайцев. Лишь шесть (а с новым вирусом — семь) из них поражают человека. Впервые вирус был выделен в 1965 году у пациента с острым ринитом.

Среди симптомов заражения: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.

Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

Первичная репродукция в слизистой носоглотки и дыхательных путей, в результате возникает обильный насморк, а у детей — бронхиты и пневмонии.

Людям советуют не прикасаться к животным, избегать недоваренного или недожаренного мяса и яиц, а также избегать контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа.

Кто заразился новым вирусом

В Китае число заразившихся новым коронавирусом выросло до 839 человек. Несколько новых случаев заражения подтвердились у пациентов, не бывавших в Ухане, откуда распространяется новый вирус.

От пневмонии умерли 26 человек, все они жили в провинции Хубэй, столицей которого является Ухань.

Георгий Базыкин:

«Что делает именно этот вирус таким смертоносным, я не знаю, и не думаю, что кто-нибудь знает. Даже на более простой вопрос: «что приспособляет его к человеку», я не знаю ответа. Например, в ситуации с гриппом нам известно, что иногда достаточно всего-навсего несколько мутаций, как в случае с птичьим гриппом, которому достаточно пяти мутаций, чтобы начать успешно передаваться между млекопитающими. В природе может быть много вирусов, которые могут начать передаваться между млекопитающими другого вида, например между людьми, и мы практически не умеем предсказывать такие события заранее.

Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США. Все они либо прибыли из Уханя, либо посещали этот город.

22 января, двое мужчин, граждане КНР и России, были госпитализированы в Петербурге с подозрением на ОРВИ и высокой температурой. Оба прибыли рейсом из Китая. Позднее врачи заявили, что мужчинам поставлен диагноз «острая респираторная вирусная инфекция», они находятся в удовлетворительном состоянии.

Какие меры принимаются

В аэропортах ввели усиленный контроль за прибывающими из Китая. В аэропортах Сингапура, Гонконга и Токио установили сканеры, чтобы выявлять пассажиров с повышенной температурой тела. Аналогичные меры приняты в США в аэропортах Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.

Для борьбы с распространением инфекции с 23 января прерывается транспортное сообщение с Уханем. Жителей города призывают не ходить в места массового скопления людей.

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