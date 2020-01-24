Число жертв коронавируса в Китае возросло

К 24 января число жертв коронавируса в Китае выросло до 26. Уточняется, что более 830 граждан КНР заболели вызываемой им пневмонией нового типа.

По данным сайта «Комсомольская правда», умершие в основном были пожилыми людьми старше 65 лет. Первый случай летального исхода от опасной инфекции был зафиксирован в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян. Напомним, что из-за нового коронавируса в Поднебесной закрыли уже пять городов.

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