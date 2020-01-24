Отец Урганта напомнил о призывах убить его сына

Актер Андрей Ургант, комментируя требование общественного движения «Сорок сороков» лишить его сына Ивана Урганта российского гражданства, напомнил о призывах убить телеведущего несколько лет назад.

«Мне совершенно все равно, что думают активисты, и поэтому я к этому никак не отношусь. Кстати, несколько лет назад подобные организации на Украине предлагали тому, кто отрежет голову Ивану, 10 тысяч долларов. Теперь вот активисты предлагают лишить его гражданства. А завтра еще кто-то что-то предложит», – сказал отец телеведущего в интервью газете «Собеседник».

Так он прокомментировал требование активисты движения «Сорок сороков» лишить телеведущего российского гражданства.

В середине января общественное движение «Сорок Сороков» потребовало лишить Урганта гражданства России. Общественники заявили, что выпуск программы, в котором Ургант берет интервью у Жерара Депардье, возмущает православный мир, так как там прозвучало «глумление над Иисусом Христом и христианскими традициями». Шутки в эфире Первого канала они назвали кощунственными.

Журналист Владимир Познер выразил уверенность, что Урганта не лишат российского гражданства из-за шуток в телеэфире. Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала шантажом призывы лишить Урганта гражданства.

Между тем адвокат Шота Горгадзе заявил, что Ургант «наговорил себе на статью».

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