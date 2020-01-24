Ребенок умер на уроке в школе в Пензе

24.01.2020, 8:37, Новости дня

Ребенок умер на уроке в одной из школ Пензы, выяснением обстоятельств занялся областной Следственный комитет (СК).

Инцидент, о котором сообщается в пятницу, произошел накануне, 23 января, передает портал penzasmi.ru.

Ребенку стало плохо на уроке английского языка. По неизвестной причине он скончался.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, СК начал проверку, передает penzainform.ru.

Ранее в Хабаровске ребенок умер в школьном медицинском кабинете.



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