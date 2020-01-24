Нефть подорожала после трехдневного падения

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром растут в рамках коррекции после падения на протяжении трех дней подряд, произошедшего из-за опасений относительно распространения коронавируса за пределами Китая.
Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,35% – до 62,26 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,4% – до 55,81 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
В пятницу на рынке нефти отмечаются коррекционные настроения после сильного спада в течение предыдущих трех дней, в совокупности достигавшего почти 5%. Такая динамика была обусловлена ситуацией вокруг нового типа коронавируса, обнаруженного в Китае. Трейдеры опасаются, что его быстрое распространение приведет к эпидемии и негативно отразится на всей мировой экономике и спросе на сырье в том числе.
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