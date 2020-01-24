Лолита Милявская удивила публику откровенным видео в купальнике и без макияжа

Российская певица Лолита Милявская шокировала своих подписчиков откровенным видео, представ в купальнике с глубоким разрезом и без макияжа. Видеоролик эстрадная исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram-аккаунте.

По словам Лолиты Милявской, она перед записью ролика плавала в бассейне. Водные очки не задерживали влагу, поэтому они пропускали ее и глаза стали красными. Певица отметила, что она специально приобрела купальник с длинными рукавами, защищающими от прикосновения рыб и скрывающими от Солнца родинки.

Поклонники Лолиты Милявской неоднозначно отреагировали на публикацию. Одни похвалили ее за то, что она рискнула записать себя без макияжа, другие, наоборот, раскритиковали. А коллега певицы Александр Буйнов и вовсе назвал ее «Лолиткой Позитивкой».

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