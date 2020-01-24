«Хочется выть»: Дочь Евгения Белоусова Кристина не уживается с матерью

Дочь Евгения Белоусова Кристина посетила передачу «Сегодня вечером», где пояснила о взаимоотношениях с матерью. По словам девушки, в последнее время ей трудно ужиться с родственницей.

Наследница артиста раньше работала моделью, психологом и переводчиком, после чего попробовала себя на должности редактора музыкального портала. Тем не менее, она нигде долго не задерживалась, что не устраивало мать. Кристина Белоусова рассказала, что не собирается выносить сор из избы, но непонимание со стороны родительницы иногда переходит все границы. «Порой мне хочется выть. Все постоянно на нервах», — отметила россиянка и добавила, что чувствует напряжение в семье. Как сказала дочь Евгения Викторовича, она хочет жить отдельно, вот только денег на аренду квартиры пока не имеет.

Выяснилось, что родственница исполнителя не любит работать, поскольку ей больше нравятся путешествия. Сейчас она размышляет, как повысить свои доходы. У Кристины Белоусовой есть также брат Роман, которого певцу подарила клавишница Оксана Шидловская после того, как он ушел от Елены Худик. В студию телешоу пришла родительница девушки и заявила, что в свое время сама попросила мужа уйти из семьи из-за его любовницы.

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