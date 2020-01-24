Последняя супруга Игоря Старыгина Екатерина Табашникова отбивала актера у фанаток

Последняя супруга Игоря Старыгина пояснила журналистам об их отношениях. По словам Екатерины Табашниковой, ей приходилось отбивать актера у многочисленных фанаток.

Как сказала избранница звезды «Трех мушкетеров», в начале романа она купила возлюбленному «Жигули», на которых пара ездила в гости к друзьям и на природу. Екатерина Табашникова отметила, что в последние годы жизни артиста здоровье начало его подводить. Старыгин соблюдал диеты, постоянно ложился в больницу и пил лекарства, что сильно продлило ему жизнь. За 3 года до кончины знаменитости влюбленные расписались, однако супруга Игоря Владимировича решила оставить свою фамилию. Ранее актер выступал против женитьбы, но все же передумал.

Табашникова рассказала, что мужа все время окружали поклонницы. В свое время на отдыхе в Сочи она увидела рядом с артистом двух фанаток, одна из которых начала рассказывать ему о своих курортных поездках. «Игорь ее не предупредил, что супруга здесь, и мне пришлось самой это сказать, причем в достаточно резкой форме», — поделилась жена Старыгина.

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