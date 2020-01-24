Эксперты оценили вероятность ядерной войны между Россией и США

Эксперты из группы «Бюллетень учёных-атомщиков» оценили вероятность ядерной войны между Россией и США. Исходя из их заявлений, такой конфликт маловероятен, в силу очень хорошего вооружения у обеих сторон.

Ядерное противостояние между США и Россией вполне способно полностью уничтожить жизнь на Земле, и при этом будут использованы даже не все запасы боеголовок. Именно поэтому, уверены эксперты, страны не начнут полномасштабную атаку. Также важную роль играют системы защиты у обоих держав, которые смогут зафиксировать запуск ядерной ракеты с территории государства и своевременно ответить на подобный агрессивный шаг. Несмотря на такие утверждения, учёные уже перевели стрелки часов Судного дня на 20 секунд вперёд.

Аналитики не исключают начала ядерной войны, но первыми начнут её не РФ и не США. На сегодня очень высока вероятность, что первая запущенная боеголовка ударит по Индии, а запущена она будет с территории Пакистана. Такой исход куда более вероятен, нежели начало активного противостояния сверхдержав.

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