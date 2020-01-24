В Израиле назвали причины укрепления связей с Россией

Стратегия РФ на Ближнем Востоке заключается в поддержании добрых отношений с государствами – врагами Израиля, и одновременно с самим Израилем. В последнем случае свою роль играют налаженные личные контакты Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху, – сказала газете ВЗГЛЯД израильский политолог, экс-депутат Кнессета Ксения Светлова, комментируя визит Путина в Израиль и Палестинскую автономию.

«Россия – это супердержава, это очень важная для Израиля страна. В Израиле хотят, чтобы отношения продолжали улучшаться и развиваться», – заметила бывший депутат парламента Израиля – Кнессета, эксперт Герцлийского междисциплинарного института Ксения Соколова.

В четверг Путин приехал в Израиль для участия в мероприятиях по случаю дня памяти жертв Холокоста. Он также провел переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, который назвал эту встречу великолепной. Вечером того же дня, российский лидер прибыл в Палестинскую автономию, где встретился с президентом частично признанного государства Палестина, лидером движения ФАТХ Махмудом Аббасом.

Дружественным отношениям РФ и Израиля не мешают расхождения касательно их политики в отношении других ближневосточных игроков, заметила Светлова. «Россия исповедует стратегию поддержания добрых отношений со всеми региональными игроками, – полагает экс-депутат Кнессета. – Москва показывает раз за разом, что в данный момент она единственная сила на Ближнем Востоке, способная разговаривать и с Израилем, и с Ираном, и с курдами, и с турками, и с режимом Асада, и египтянами, и со странами Персидского залива. Это вполне выписывается в региональную стратегию».

«В этом плане Израиль важен, как влиятельная страна на Ближнем Востоке и которая во многом определяет ход событий в отношении происходящего в регионе», – добавила Светлова.

Показателем особых отношений РФ и Израиля называли появившиеся в четверг сообщения о возможном помиловании осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар. Утверждалось, что решение о помиловании якобы уже принято. Впрочем, позже в четверг сама Иссахар заявила, что отказалась просить Путина о помиловании, однако на ожидание ее освобождения в Израиле это заявление не повлияло. «В Израиле очень надеются на то, что Наама скоро вернется домой, не по окончании ее тюремного срока, а намного раньше», – отметила Ксения Светлова.





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