Названы сроки создания парашютной системы для корабля «Орел»

24.01.2020, 8:19, Новости дня

Работы по созданию парашютной системы для нового космического корабля «Орел» будут завершены в 2023 году, сообщил гендиректор НИИ парашютостроения холдинга «Технодинамика» (входит в Ростех) Андрей Рожков.

«Продолжаются работы по разработке парашютной системы для перспективного космического корабля «Орел» в рамках ранее заключенного государственного контракта со сроком завершения в 2023 году», – передает ТАСС слова Рожкова.

Он добавил, что на сегодня ведутся автономные наземные и летные испытания отдельных элементов парашюта.

«В настоящий момент полностью определен конструктивный облик всех крупных узлов и элементов системы, проводится цикл автономных наземных и летных испытаний отдельных элементов системы для последующего перехода на финальные стадии создания парашютной системы», – отметил Рожков. Затем планируется проведение комплексных испытаний с макетом возвращаемого аппарата.

Он добавил, что разработка парашютных систем, применяемых для космических аппаратов, значительно отличается от разработки других типов парашютов. Это связано с воздействием в космосе на парашютные системы экстремальных температур и различных видов излучений.

«Именно поэтому ход работ предусматривает большее количество этапов, в особенности – этапов экспериментальной отработки», – сказал Рожков.

По его словам, отдельные элементы парашюта для корабля «Орел» проходят летные испытания

«В настоящий момент полностью определен конструктивный облик всех крупных узлов и элементов системы, проводится цикл автономных наземных и летных испытаний отдельных элементов системы для последующего перехода на финальные стадии создания парашютной системы», – сказал он.

Рожков отметил, что затем планируется проведение комплексных испытаний с макетом возвращаемого аппарата.

Напомним, ранее главный конструктор НИИ парашютостроения (входит в «Ростех») Владимир Качалов заявил, что парашютная система нового российского пилотируемого корабля «Орел» (ранее назывался «Федерация»), будет надежнее, чем применяющаяся на корабле «Союз».



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