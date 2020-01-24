В Москве школьницы наелись снега и были срочно госпитализированы

В Москве две школьницы решили попробовать снег на вкус и угодили в больницу. ЧП произошло во время прогулки в группе продленного дня.
Уточняется, что девочки посыпали снег пищевой приправой. Педагог, узнав о случившемся, незамедлительно вызвала скорую и сообщила об инциденте родителям. Врачи сделали второклассницам промывание желудка и после наблюдений за состоянием отпустили домой, пишет Москва 24.
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