Демократы заговорили о Байденах в ходе разбирательства по импичменту

ВАШИНГТОН – Менеджеры по импичменту в ходе очередного заседания в Сенате постарались развенчать продвигаемую президентом Дональдом Трампом теорию о том, что демократ Джо Байден совершал неподобающие действия в отношении Украины, когда занимал пост вице-президента.

Демократы настаивают, что Байден не совершал никаких нарушений, а лишь реализовал официальную политику США, когда призывал Украину отправить в отставку генпрокурора Виктора Шокина из-за подозрений в коррупции.

Трамп и его союзники утверждают, что Байден добивался отставки Шокина с целью воспрепятствовать расследованию в отношении газовой компании Burisma, где работал его сын Хантер.

Демократы настаивают, что доказательств, подкрепляющих это обвинение, нет.

В ходе второго заседания, отведенного под выступления обвинителей, менеджеры по импичменту сосредоточились на обвинении в злоупотреблении полномочиями: они заявляют, что Трамп добивался проведения расследования в отношении Байденов исключительно ради политической выгоды.

По словам демократов, Трамп настаивал на проведении расследования, поскольку был обеспокоен перспективой борьбы с Байденом на предстоящих выборах. Байден является ведущим претендентом на президентскую номинацию от Демократической партии.

«Если мы позволим этому процессу злоупотребления полномочиями продолжаться, президент получит полную свободу злоупотреблять своим контролем над внешней политикой США ради личных интересов, и так же будет с любым следующим президентом, – заявила в Сенате демократ Сильвия Гарсиа. – И тогда этот президент и все последующие президенты окажутся выше закона».

Демократы убеждают сенаторов признать вину Трампа по двум статьям импичмента, которые приняла Палата представителей: злоупотребление полномочиями и воспрепятствование работе Конгресса.

Однако вероятность того, что контролируемый республиканцами Сенат вынесет обвинительный приговор, по-прежнему мала. Для отстранения президента от должности необходимо большинство в две трети голосов.

Тем временем Трамп в четверг назвал процесс импичмента «несправедливым и коррумпированным».

Адвокаты Трампа тут же заявили, что, упомянув Байденов, демократы открыли возможность обсуждать их поведение на протяжении всего разбирательства.

«Они открыли дверь, и теперь это актуальная тема, – заявил личный адвокат президента Джей Секулоу. – Так что мы коснемся соответствующих вопросов, как положено защите».

Сенатор-республиканец Тед Круз добавил: «Хантер Байден теперь не только актуальная, но и критически важная тема».

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