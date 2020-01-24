Главархив Москвы опубликовал уникальные фото блокадного Ленинграда

Главархив Москвы выложил в Сеть уникальные фотографии блокадного Ленинграда, сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.
Фотографии опубликованы в библиотеке «Московской электронной школы» (МЭШ).
В сообщении на сайте мэра Москвы указывается, что «публикация приурочена к 76-летию полного освобождения Ленинграда от блокады в 1944 году».
Теперь пользователи Сети «могут увидеть уникальные работы военного фотокорреспондента газеты «Правда» Сергея Струнникова, сделанные зимой 1942/1943 года в осажденном городе».
На фото запечатлены виды Ленинграда и повседневная жизнь защитников города: расчистка улиц от снега и льда, разборка деревянных строений на топливо, тренировки по противопожарной и противовоздушной обороне, работа зенитчиков на орудийных расчетах, сопровождение аэростатов воздушного заграждения.
Некоторые съемки посвящены работе городских предприятий – Сестрорецкого инструментального завода имени Воскова и завода «Большевик», выпускавших военную продукцию, хлебозавода №61, а также учебных и лечебных учреждений, в том числе детской больницы имени Раухфуса, где выхаживали детей с дистрофией, и одного из детских домов.
Также там собрано множество фотопортретов того времени, среди которых снимки бойцов и командиров боевых подразделений Ленинградского фронта, моряков-балтийцев.
Ранее президент РФ Владимир Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда и рассказал о старшем брате, погибшем в дни блокады.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Госсекретарь США Майк Помпео проведет встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским 30 января, сообщили в Госдепартаменте. Помпео также проведет встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 1 февраля, передает РИА «Новости» со ссылкой на Госдепартамент. С 29 января по 4 февраля глава американского внешнеполитического ведомства посетит Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент. Ранее СМИ сообщали, что Помпео […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Общество: Скандал с участием болельщиков и Запашного имеет привкус пива / 13 декабря
- Жителя Донецка осудили на 17 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Украины / 6 декабря
- 24 Horas — РФ репатриирует своих детей из Сирии, чтобы уберечь их от влияния исламистов / 28 декабря
- Парламент Эстонии не будет ратифицировать договор о границе с Россией / 7 января
- NBC — США заполонили фальшивые купюры со студий Голливуда / 29 ноября
- Порошенко: Допросы в ГБР – шоу, которое готовят сценаристы «Сватов» и «95-го квартала» / 24 января
- Автоновости: Российский родстер «Крым» проехал 3000 км и почти не сломался / 3 декабря
- После штурма: Верховный суд Абхазии отменил результаты выборов президента / 11 января