Алсу ответила на критику в адрес своей дочери

Певица Алсу ответила на критику подписчиков в Instagram в адрес своей дочери Микеллы Абрамовой.
Артистка опубликовала в Instagram видео, на котором Микелла играет на рояле и поет песню «Любовь настала». Пользователи соцсети высоко оценили выступление дочери Алсу, однако среди них оказались и недовольные ее пением.
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«Ну, не знаю… Голос слабый… Есть немного… Но не для сцены… Моя дочка поет лучше, и то я не одобряю ее голос…», – написала @elya50643.
«Ну, в вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», – ответила Алсу.
Критика в адрес Абрамовой также возмутила подписчиков артистки, передает РИА «Новости».
«Как у людей язык поворачивается писать гадости про детей, да еще и на странице их родителей?! То ли мозгов ноль, то ли воспитания», – сказала @katharina_sevo.
«Жаль Вашу дочь, может она так же хорошо умеет петь как Микелла… а Вы ей крылья обламываете уже с детства», – добавила @venera_islamovaa.
«Прошу прощения, а образование у вас какое?! Если завидуете, так и напишите. Я как преподаватель по вокалу могу сказать, что у девочки есть очень хорошие вокальные данные, и если направить в правильно русло, то все будет шикарно!» – отметила @_nyusha_petrova.
«Отлично девочка спела. Вам что, на ухо слон наступил? Пиарить свою дочь надо в своем инстраграме, но никак не пытаться выступать в чужом, обливая чужих детей грязью», – добавила @valeriklazareva.
В прошлом году, когда 10-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу на шоу «Голос. Дети», аналитики обнаружили аномалии при голосовании. Расследование показало, что зрительское голосование в финале шоу «Голос. Дети» было сфальсифицировано. Тогда Первый канал объявил победителями всех финалистов сезона.
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