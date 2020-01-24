Китай поддержал предложение Путина о саммите постоянных членов СБ ООН

Китайская сторона поддерживает предложение российского президента Владимира Путина о проведении саммита постоянных членов СБ ООН, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Китай поддерживает инициативу РФ провести саммит пяти постоянных членов СБ ООН, мы готовы поддерживать контакты и координацию с Россией и другими постоянными членами Совбеза по этому вопросу», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

Хуа Чуньин подчеркнула, что Совбез является основой механизма международной коллективной безопасности, а пять постоянных его членов несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

«Текущая ситуация на международной арене характеризуется очевидным нарастанием неустойчивости и неопределенности, один за другим проявляются острые региональные вопросы, мультилатерализм и роль ООН сталкиваются с серьезными вызовами», – сказала она.

Хуа Чуньин напомнила, что в этом году мир отмечает 75-ю годовщину Победы в антифашистской войне и основания ООН, и контакты пяти постоянных членов СБ ООН по международной ситуации и основным международным вопросам, укрепление их координации и сотрудничества имеют важнейшее значение для отстаивания принципов мультилатерализма, сохранения послевоенного миропорядка, защиты авторитета ООН и Совбеза, поддержания глобального и регионального мира и стабильности.

Напомним, в четверг Путин заявил, что Россия, Китай, США, Франция и Великобритания в 2020 году могут провести встречу глав государств, на которых будут обсуждать мировые проблемы.





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