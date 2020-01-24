Соловьев назвал премьера Украины вурдалаком за бандеровский лозунг

24.01.2020, 8:05, Новости дня

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал главу украинского правительства Алексея Гончарука, озвучившего лозунг «Слава Украине!» в день Всемирного форума памяти Холокоста.

В четверг украинский премьер во время выступления на Ukrainian Breakfast 2020 посоветовал инвесторам выучить фразу «Слава Украине!», чтобы достичь успеха в стране. Соответствующее видео опубликовано на странице Гончарука в Facebook.

Телеведущий возмутился тем, что политик позволил себе подобное высказывание в день Всемирного форума памяти Холокоста. «Он (Алексей Гончарук) это говорит в день памяти тех, кого убивали с этим криком ОУН-УПА. И у него в голове ничего не происходит, ничего не щелкает», – отметил Соловьев, передает РИА «Новости».

По его мнению, этот поступок говорит о низком уровне интеллекта украинского премьер-министра. «Что это? Это историческое беспамятство? Это тупость! Кто эти люди? Кто эти вурдалаки, неожиданно поднявшиеся на земле, политой кровью их отцов и дедов, которые воевали с нацизмом», – задался вопросом Соловьев.

«Слава Украине! Героям слава!» – лозунг Украинской повстанческой армии, которая во время Второй мировой войны воевала против советских войск на стороне гитлеровцев. В последние годы приветствие пособников нацистов обрело на Украине популярность и часто используется в современной политической практике, его публично произносят в том числе и высшие должностные лица Украины.



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