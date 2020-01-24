Диетологи назвали полезные свойства зефира для женщин

Диетологи обнаружили, что зефир имеет полезные свойства, в частности для женщин. Как отметили специалисты, продукт стабилизирует работу внутренних органов и снижает боль во время менструации.

По словам медиков, сладкое изделие не должно полностью заменять прием трапезы, а быть частью правильного рациона. Если в состав зефира входит агар-агар, значит он обладает большим количеством селена и йода, поскольку добавку получают из морских водорослей. Они оказывают положительное влияние на работу щитовидной железы, снижают риск появления онкологических заболеваний, а также улучшают состояние кожи. Данное лакомство полезно для детей, ведь не вредит зубам и не способствует повышению уровня глюкозы в крови.

Диетологи рекомендуют есть зефир, поскольку за счет его свойств происходит насыщение организма необходимыми веществами без вреда для фигуры. Продукт особенно актуален для женщин, так как благоприятно сказывается на работе внутренних органов. В изделии содержатся лишь фрукты, которые улучшают работу ЖКТ после употребления жирной пищи.

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