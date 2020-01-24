Поклонник Дружко нашел архивный клип на песню артиста без единого глагола «Шершень любви»

Поклонник решил преподнести Сергею Дружко неожиданный подарок. Он обнаружил в интернете архивный клип на песню артиста «Шершень любви».

В свое время телеведущий вел мистическую передачу «Необъяснимо, но факт», однако после ее закрытия не стал терять время зря. Теперь Сергей Дружко обретает популярность, занимаясь блогерством. Созданные по мотивам шоу мемы бьют все рекорды по просмотрам. В некотором смысле фанаты знаменитости способствуют росту его востребованности. Недавно шоумен получил от одного из поклонников редкий презент. Интернет-пользователь где-то на просторах Сети нашел, а затем опубликовал архивное видео певца на композицию, записанную еще в 1986 году.

Примечательно, что в песне «Шершень любви» отсутствуют глаголы. Многие не понимают, как такое возможно, однако фразы из клипа сразу же разобрали по частям. Некоторые подписчики сравнили исполнение Дружко с манерой Алексея Горшнева из «Кукрыниксов».

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