Гривна к доллару подешевела до 24,52 грн/$

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 24 января.
Курс гривны к доллару США ослаб на 19 копеек – с 24,33 грн/$ до 24,52 грн/$.
Курс гривны к евро снизился на 22 копейки – с 26,98 грн/€ до 27,20 грн/€.
Курс гривны к российскому рублю снизился с 3,93 грн / 10 руб. до 3,96 грн / 10 руб.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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