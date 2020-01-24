Гривна к доллару подешевела до 24,52 грн/$

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 24 января.

Курс гривны к доллару США ослаб на 19 копеек – с 24,33 грн/$ до 24,52 грн/$.

Курс гривны к евро снизился на 22 копейки – с 26,98 грн/€ до 27,20 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю снизился с 3,93 грн / 10 руб. до 3,96 грн / 10 руб.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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