Укреплению рубля помешал коронавирус

Центральный банк России установил следующий курс валют на 24 января: доллар США составляет 61,95 рубля, евро 68,68 рубля. Аналитики отмечают, что отечественная валюта встретила год с позитивной динамикой, но позже появились события, мешающие ее дальнейшему укреплению.

В числе негативных факторов называют вспышку короновируса в Китае. Данное явление несет риски приостановки работы ряда предприятий и учреждений страны, и накладывает ограничения на транспортировку сельскохозяйственной продукции. Эксперты подчеркнули, что рубль стал одной из валют, затронутой этим фактором.

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