Шумные попойки, воровство цветов и молитвы: неожиданные традиции на Татьянин день

Пожалуй, мало найдется в России людей, которые не смогут

ответить на вопрос «Какой сегодня праздник», если спросить у них об этом 25

января. «Татьянин день», – не задумываясь ответит человек, полагая, что без

каких либо объяснений его собеседник догадается, что речь идет о Дне студента.

О том, как день церковного календаря стал символом роскошных

пирушек, и какими традициями успел обрасти этот православно-светский праздник,

читайте в материале «Дни.ру».

Татьянин день – День студента

12 января по юлианскому календарю (25 января по новому стилю)

1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении

Московского университета. Сначала Татьянин день отмечался как дата

основания, а затем стал праздником российского студенчества.

В императорской России праздник студенчества был назначен на

25 января еще в 1850 году. К середине XIX века он превратился в торжества всей

российской интеллигенции. Рассказывают, что в Москве на Татьянин день гулял

практически целый город. Начинались торжества с молебна в церкви Святой Татианы,

затем в здании Университета по соседству проходили официальные церемонии,

которые сменялись шумными и веселыми гуляниями.

Много об обычаях студентов праздновать свой праздник говорит

тот факт, что в заведениях, куда они традиционно ходили отмечать, на Татьянин

день не обслуживали обычных посетителей, а из напитков подавали исключительно

водку и пиво, которые разливали прямо из бочонков. Если жандарм встречал на

улице пьяного студента, то вместо того, чтобы вести в околоток, предлагал свою

помощь.

Истории о том, что натворили студенты во время празднования

на этот раз, передавались из уст в уста и обрастали невероятными подробностями.

Об одном из таких дней рассказывал Антон Чехов. По его словам, 25 января в

городе выпили вообще все, кроме Москвы-реки, «и то благодаря тому, что замерзла»,

а некий студент так веселился, что искупался в резервуаре со стерлядями.

Со временем Татьянин день стали праздновать менее шумно,

а к началу Первой мировой войны кутежи и вовсе почти сошли на нет. После Революции

о празднике вспоминали редко. Второе дыхание он получил после открытия при

Московском университете храма в честь мученицы Татьяны в 1995 году. С 2005 года

25 января в России официально отмечается как День российского студенчества.

История святой

Татьяна, или, согласно более ранним языковым нормам, Татиана,

родилась в семье богатой и знатной римской семье в III веке. Будучи

христианами, родители воспитывали ее в благочестии. За свою добродетельность

она была возведена в сан диакониссы.

При правлении императора Александра Севера Татьяну силой

пытались заставить поклониться статуе Аполлона. Святая дева вознесла молитву

Иисусу Христу, после чего произошло землетрясение, разрушившее языческого

идола.

После этого Татьяну подвергли пыткам, однако все следы истязаний

исчезали с ее тела. Явление ангелов к святой подтолкнуло и самих ее мучителей

обратиться в христианскую веру. Отказавшиеся пытать святую новообращенные были

казнены. Сама Татьяна вместе со своим отцом была обезглавлена.

25 января православные христиане вспоминают Татьяну (Татиану)

Римскую и с нею в Риме пострадавших. В России она считается покровительницей

студентов.

Традиции на 25 января

Будучи студенческим праздником, Татьянин день оброс

невероятным количеством традиций. В частности, 25 января обыкновенно

ставят свечи за успехи в учебе и молятся об этом мученице Татьяне. Воспроизводят

студенты и разные суеверия, связанные с учебой.

Например, некогда по Москве ходило поверье, что учащемуся,

которому удастся на Татьянин день раздобыть цветок из букета Великой княгини

Елизавете Федоровны, тот успешно сдаст все экзамены. Ее супруг и сын императора

Александра II Великий

князь Сергей Александрович покровительствовал наукам и ежегодно присутствовал

на празднике, из-за чего и появилась эта традиция. После того, как он был убит

террористом Иваном Коляевым, традиция свою актуальность потеряла.

Однако поверий о том, что можно возыметь успехи в учебе, выполнив

определенный несложный ритуал, с тех пор появилось немало. И воровать цветы из букета особы голубых кровей для этого вовсе не обязательно. Впрочем, главной

традицией российского студенчества на 25 января остается желание повеселиться.

Бабий кут или Татьяна Крещенская: приметы на 25 января

Народный календарь называет этот день Бабьим кутом. Этим словом

в деревенских избах называют пространство между устьем русской печи и

противоположной стеной – кухню, полновластной хозяйкой которой в те далекие

времена была женщина.

В народе считалось, что если девица смастерит из тряпочек и

перьев небольшую метелочку и на Татьянин день спрячет в бабьем куте в доме

понравившегося ей парня, то свадьба им гарантирована.

Еще крестьяне верили, что если на Татьяну Крещенскую будет

солнечно, то птицы весной прилетят рано. Солнечная и морозная погода обещали

хорошее лето, а вот снегопад сулил дожди в это время года.

Именины

25 января, гласит православный календарь, именины празднуют Татьяна, Евпраксия, Галактион, Илья, Макарий, Мартиниан, Мертий, Петр, Савва и

Силуан.

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