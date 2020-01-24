Эксперты: Экотехнопарк «Калуга» полностью готов к старту

«В мою научную деятельность входят проблемы экологии, поэтому мне часто приходится участвовать в экологической экспертизе, подобные предприятия мы также уже экспертировали. То, что здесь находится, мне нравится… Это достаточно крупное специализированное предприятие, которое решает целый комплекс вопросов по переработке твердых коммунальных отходов», – делится выводами профессор Калужского государственного университета им. Циолковского Игорь Лыков.
По его словам, уже само понятие «экотехнопарк» говорит о том, что это предприятие комплексное. «То есть сюда не просто свозят мусор, это и переработка, и захоронение, и весь комплекс экологических мероприятий, и четкая работа. Каждый отвечает за свое направление работы», – пояснил он.
Эксперт отметил качественный мониторинг окружающей среды и многослойную систему гидрозащиты на площадках хранения неутилизируемой части отходов, а также систему очистки воды и собственно работу сортировочного комплекса.
«Карта сделана нетрадиционно. Обычно мы делаем глубокий котлован, а потом туда засыпаем мусор. Здесь будет насыпная карта. То есть такой холм, это очень удобно. Во-первых, это небольшая нагрузка на грунтовые воды и это возможность прессовать карту, прессовать, пересыпать, то есть это довольно хорошая технология», – объясняет Лыков.
По его словам, организация процессов сортировки мусора на объекте заслуживает высокой оценки.
«Здесь достаточно хорошая линия, – говорит эксперт. – Очень много датчиков, которые сортируют металл, пластик, стекло, то есть довольно хорошая сортировка… И самое главное, что это пойдет в рециклинг».
С тем, что технологическое оснащение экотехнопарка – на высшем мировом уровне, согласны и другие специалисты.
«Очистные сооружения здесь – это супер. Я был за границей много раз, в Америке, в Канаде, я видел там технологии, но вот такого, я думаю, там нет, – констатирует начальник ветеринарной службы Износковского района Сергей Хамула. – Местные жители, жители района, все довольны».
«Это намного лучше, чем я видела на различных полигонах. Очень хорошая технология контроля, – утверждает кандидат технических наук, эколог Тамара Дмитриева. – Обычно делают скважину только на одну глубину, а тут на три. Три водоносных горизонта, мониторинг, хорошие очистные на три вида воды. То есть тут образуется хозяйственно-бытовая вода, стоки, которые идут с карт размещения неутилизируемых компонентов и ливневка, и все это разные очистные. Обычно ставят одни и универсальные. А лучше это тем, что если загрязнена вода солью – чистится соль, если масло, то чистят от масла, а если всем, значит, придется чистить от всего. Но от всего очистить невозможно, лучше все-таки чистить отдельно, не смешивая».
Эксперты остались довольными увиденным на предприятии. Они подтвердили, что экотехнопарк полностью готов к работе и соответствует всем мировым стандартам экологической безопасности.
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