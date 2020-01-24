ЦБ отозвал лицензию у «Нижневолжского коммерческого банка»

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Нижневолжского коммерческого банка» (АО «НВКбанк», Саратов), сообщил регулятор.
Лицензия, по сообщению на официальном сайте Центробанка, отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.
По величине активов банк на 1 декабря 2019 года занимал 179-е место в банковской системе России, передает РИА «Новости».
17 января Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПАО КБ «ПФС-банк»).
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Разнообразить свою личную жизнь по-разному, в том числе «покупая» людей на выходные, ночь и на час. Если все прекрасно понимают, какая именно это профессия – «жена на час», то с «женихом на час» могут возникнуть вопросы. Парень из Улан-Удэ приехал в Россию, чтобы стать актером и уже играет на вторых планах. Но жизнь в столице […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Хотел погасить кредит: житель Карелии обокрал тещу / 21 января
- Педиатр Евгений Комаровский развеял миф об эффективности чеснока для защиты от вирусов / 12 декабря
- Путин заступился за Льва Пономарева / 11 декабря
- Chery привезет две новинки в Россию в 2020 году / 28 декабря
- Названы любимые автомобили Александра Реввы / 24 ноября
- Мнение: Самая большая школа в России, материнчество вместо отчества и бесплатное ЭКО / 18 января
- Звездные подруги поздравили Оксану Федорову с 42-летием / 17 декабря
- Ученые раскрыли тайну картины «Спаситель мира» Леонардо да Винчи / 8 января