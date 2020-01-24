Партия премьера Эстонии не поддержала антироссийское заявление парламента

Фракция возглавляющей правящую коалицию Центристской партии Эстонии не поддерживает проект заявления парламента (Рийгикогу) с осуждением позиции РФ по истории Второй мировой войны, сообщила член комиссии по иностранным делам от Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски.

«Я считаю, что это (принятие резолюции – прим. ВЗГЛЯД) может разделить наше общество, потому что это чрезвычайно деликатный вопрос, и если углубляться в историю, это вряд ли поможет обществу объединиться» , – передает ТАСС со ссылкой на ETV+ слова Юферевой-Скуратовски.

Она добавила, что в Центристской партии считают проект резолюции попыткой оппозиционной Партии реформ «заработать политические очки». Как добавила политик, отношения между Эстонией и Россией и без того непростые.

По ее словам, никому из членов фракции «инструкций (как голосовать) даваться не будет».

«Каждый депутат будет голосовать по своему усмотрению», – подчеркнула Юферева-Скуратовски.

Инициатор подготовки резолюции, зампредседателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон признал, что «четыре фракции из пяти сказали, что они поддерживают смысл такого заявления».

Он добавил, что текст заявления может быть готов на следующей неделе, тогда же начнется сбор подписей депутатов под ним.

Напомним, в сентябре Эстония отвергла факт освобождения страны Красной армией от фашистов.

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