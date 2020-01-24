На аукцион выставят личное авто Юрия Гагарина

Личное авто Юрия Гагарина планируют продать на аукционе. После того, как космонавт вернулся на Землю, он явился в Кремль на своем ЗИЛ-111В.

В «Литфонде» рассказали о старте масштабной распродажи редких машин, которая должна состояться 15 февраля на арт-заводе «Кристалл». Место выбиралось специально, так как именно там осуществлялось производство запчастей для авто правительственных процессий. Организаторы аукциона собираются продать примерно 12 нестандартных транспортных средств, каждое из которых будет представлено по своей минимальной цене.

За ЗИЛ-111В желающим придется приготовить около 15-ти миллионов рублей. Модели иностранных предприятий также будут иметь богатую историю, из-за чего повысится их стоимость. Речь идет о Cadillac Eldorado, эксплуатировавшийся более 20-ти лет как авто для президентов США. Продажу знаменитого автомобиля Юрия Гагарина связывают с открытием аэропорта, названного в честь космонавта.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Разнообразить свою личную жизнь по-разному, в том числе «покупая» людей на выходные, ночь и на час. Если все прекрасно понимают, какая именно это профессия – «жена на час», то с «женихом на час» могут возникнуть вопросы. Парень из Улан-Удэ приехал в Россию, чтобы стать актером и уже играет на вторых планах. Но жизнь в столице […]