Невозможно устоять: Даутцен Крез в новой рекламной кампании Hunkemöller

Именинница Даутцен Крез — сегодня, 23 января, голландской модели исполняется 35 лет — стала главной героиней новой рекламной кампании бельевого бренда (тоже голландского) Hunkemoller. Новые кадры ее линии белья The Doutzen Stories («Истории Даутцен») сделаны в настоящем замке и на прилегающей к нему территории. Модель представила откровенные и соблазнительные комплекты нижнего белья черного и кремового оттенков — с кружевом и полупрозрачными вставками, а дополнили их чулки и тончайшие подвязки.

Это уже далеко не первое сотрудничество бренда с Даутцен: она не только представляет комплекты на себе, но и создает их.

К счастью, бренд полностью доверяет моему вкусу: это окрыляет, сразу чувствуешь себя настоящим дизайнером, который осуществляет свои мечты,

— говорила как-то Даутцен.

Накануне нового 2020 года модель стала одной из 22 девушек с разной внешностью и фигурой, которые приняли участие в съемке, приуроченной к запуску праздничной коллекции. В это число также вошли plus size топ-модель Даниэль ван Гронден, блогер и фотограф Вивиан Хорн, певица Элив Озюрт и многие другие. Так бренд доказал, что красивое нижнее белье доступно всем и идеально подходит любому типу фигуры. А летом прошлого года бренд совместно с Даутцен и проектом Knot On My Planet запустили благотворительную акцию. Целью инициативы был запрет охоты на слонов и пресечение браконьерства в Африке. Половина средств от продажи новой купальной коллекции, дизайнером и моделью которой стала сама Крез, была перечислена в фонд. Каждый комплект линейки был украшен металлической эмблемой в виде головы слона, силуэт которого принимает форму латинской буквы «D» — традиционный символ коллекций Даутцен Крез для Hunkemöller.

Но Даутцен не только модель, дизайнер и меценат, она еще и мама. У нее подрастает двое детей — 7-летний сын Филлен Джой и 4-летняя дочь Миллена Мэй. Она воспитывает их вместе с мужем, диджеем Саннери Джеймсом. Как прийти в такую потрясающую форму, бывший «ангел» Victoria’s Secret рассказывала в одном из интервью:

Просто я с детства живу спортом. Еще до того, как стала моделью, проезжала на велосипеде по 25 километров в день. Сейчас в свободное время обязательно занимаюсь в тренажерном зале. Тут нет никаких секретов: без работы с весами действительно не добиться красивого тела. Кардионагрузку же я получаю при помощи бокса, который к тому же повышает настроение и отлично разгружает голову. А еще этот вид спорта развивает выносливость — нелишний навык в работе модели. Также после рождения сына я открыла для себя балет и теперь просто не могу без него. Обязательно пью сок по утрам — это хороший способ зарядиться витаминами на весь день. Недавно стала добавлять в рацион суперфуды для максимальной пользы. В целом я не придерживаюсь специальной диеты — просто стараюсь есть больше растительной пищи, иногда готовлю рыбу, птицу, контролирую количество молочных продуктов.

Даутцен Крез

