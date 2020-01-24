Друг актрисы Марии Букнис назвался отцом ее 18-летней дочери

Актер Виктор Немец признался, что 18 лет назад встречался с Марией Букнис, в результате чего артистка родила дочь Ксению якобы именно от него. Нынешний ее муж вызвался пройти ДНК-тест после этих слов.

Мария Букнис состоит в браке с мужем Игорем, вместе они растят дочь Ксению, но недавно в их семье произошел неординарный эпизод. Товарищ актрисы Виктор Немец назвал себя отцом 18-летней девочки. Та поразилась такому откровению, но не стала верить другу матери. Она обратилась в передачу «На самом деле», попросив провести ДНК-тест.

Мария Букнис отрицает любовную связь с Немцем, считая его слова неудачной шуткой. Как позже стало известно, артист бывал нередким гостем в доме звезды сериала «Склифосовский» и умудрился задолжать ей большое количество денег. Ксения считает, житель применяет общение с ее матерью в корыстных целях. Сама Букнис отметила, в свое время по-человечески пожалела коллегу и давала материальные средства, когда он остался без крыши над головой.

Виктор Немец заявил, их якобы роман возник в 2001 году, и эта дата подсказала ему о вероятном отцовстве. Актер вспомнил, тогда ему было 25 лет, он трудился в минском ТЮЗе. Приехав в Москву с гастролями, молодой человек встретил будущую напарницу по работе и влюбился, его очень вдохновила ее игра на сцене. Немец добавил, Мария Букнис сказала ему о назревшем кризисе в брачном союзе, и их общение переросло в нечто большее.

Все удалось выяснить благодаря тесту ДНК. Он продемонстрировал 99,9% того, что Игорь и Ксения являются отцом и дочерью.

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