Мнение: О грандиозном обломе Греты Тунберг

Одуревшее человечество носится с недоучившейся шведской школьницей Гретой, как с писаной торбой. То в ООН её позовут учить дипломатов, то в Давос – поучать бизнесменов. И, главное, солидные взрослые люди покорно слушают обвинения в ничегонеделании от аутичной девочки-подростка. Которая тем самым срывает аплодисменты у ровесников, становясь кумиром поколения.

Могла бы, наверное, и на вождя претендовать. Но – облом. В Давосе, кстати.

В этом известном швейцарском городе, на 50-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума, произошло нечто новенькое. Обсуждалось пресловутое изменение климата. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала мировых лидеров активнее сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением и серьёзнее относиться к мнению заинтересованных молодых людей, говорящих, что время для защиты планеты истекает. Это как раз про Грету Тунберг было.

Ну и та вышла на сцену со своими традиционными филиппиками. Опять её слушали взрослые, пока… одному из них это не надоело. Министр финансов #США Стивен Мнучин саркастически поитетресовался, а имеет ли вообще право шведская активистка Грета Тунберг говорить об экономических проблемах, связанных с изменением климата? И посоветовал 17-летней школьнице пойти учиться в колледже, чтобы получить хотя бы азы экономических знаний.

Чем изрядно омрачил её запланированный триумф. Дальнейшее было уже неинтересно.

Может, именно так и стоит реагировать на рассуждения недоучившихся школяров любого возраста о климатических изменениях? Глядь, и воздух вокруг чище станет, а?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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