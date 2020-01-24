В Госдуме не исключили присоединения Украины к Союзному государству

Жители Украины, которые приезжают на фестиваль «Славянский базар» в Витебске, видят, что Союзное государство дает определенные преимущества, Украина тоже могла бы присоединиться к Союзному государству, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

«Один «Славянский базар» чего стоит, где жители и Украины приезжают туда, и они видят, что Союзное государство дает определtнный плюс в развитии и экономики в том числе, и социальной защищенности. И я думаю, что подведя непосредственный итог на сегодняшний день, если мы говорим о третьем славянском государстве, может быть, они тоже присоединятся, чтобы быть активным участником для построения таких взаимоотношений», – передает РИА «Новости» слова Водолацкого.

Он добавил, что польза от заключения договора о Союзном государстве огромна, и сейчас РФ и Белоруссия эффективно сотрудничают в рамках данного документа по вопросам обороны, промышленности, медицины и культуры.

Договор о создании Союзного государства РФ и Белоруссии вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран.

Согласно договору, в полномочия Союзного государства входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи.

Каждое государство сохраняет суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство, Конституцию, государственный флаг, герб.

Напомним, в декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что время с принятием конституции Союзного государства из-за РФ ушло, а создание союза «сверху» может вызвать вспышку недовольства в обществе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с мнением Лукашенко о кризисе в отношениях Москвы и Минска, последние встречи говорят о высокой интеграции.





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