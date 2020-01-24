В Госдуме не исключили присоединения Украины к Союзному государству

24.01.2020, 6:58, Новости дня

Жители Украины, которые приезжают на фестиваль «Славянский базар» в Витебске, видят, что Союзное государство дает определенные преимущества, Украина тоже могла бы присоединиться к Союзному государству, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

«Один «Славянский базар» чего стоит, где жители и Украины приезжают туда, и они видят, что Союзное государство дает определtнный плюс в развитии и экономики в том числе, и социальной защищенности. И я думаю, что подведя непосредственный итог на сегодняшний день, если мы говорим о третьем славянском государстве, может быть, они тоже присоединятся, чтобы быть активным участником для построения таких взаимоотношений», – передает РИА «Новости» слова Водолацкого.

Он добавил, что польза от заключения договора о Союзном государстве огромна, и сейчас РФ и Белоруссия эффективно сотрудничают в рамках данного документа по вопросам обороны, промышленности, медицины и культуры.

Договор о создании Союзного государства РФ и Белоруссии вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран.

Согласно договору, в полномочия Союзного государства входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи.

Каждое государство сохраняет суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство, Конституцию, государственный флаг, герб.

Напомним, в декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что время с принятием конституции Союзного государства из-за РФ ушло, а создание союза «сверху» может вызвать вспышку недовольства в обществе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с мнением Лукашенко о кризисе в отношениях Москвы и Минска, последние встречи говорят о высокой интеграции.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: «Карты показывают, что ближайшие четыре-пять лет Тимура ждет печаль и одиночество. Он во всех женщинах постоянно ищет какие-то минусы, и это не дает ему возможности просто жить с тем, кто понравится. Ему всегда все не так. Условно, если девушка покрасит ногти лаком не того цвета, он легко может перестать с ней общаться, – рассказала «Дни.ру» […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика