Елизавета II подписала законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза 31 января

Королева Елизавета II подписала накануне утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза 31 января. Об этом в Палате общин объявил вице-спикер нижней палаты Найджел Эванс.
После этого сделку по выходу должна одобрить европейская сторона — главы Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламент. Голосование в Европарламенте было назначено на 29 января.
Если Евросоюз со своей стороны также одобрит сделку, то до конца 2020 года для обсуждения нюансов будущих взаимоотношений будет длиться переходный период: Великобритания королевство будет оставаться членом единого рынка и таможенного пространства.
Согласно результатам референдума, Великобритания должна была покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года, но Палата общин трижды отклоняла проекты соглашения между Лондоном и Брюсселем. Британский премьер Борис Джонсон настаивал, что страна выйдет из ЕС 31 октября со сделкой или без нее, однако парламентарии выступили против жесткого варианта. В итоге Brexit назначили на 31 января 2020 года, а партия Джонсона на досрочных декабрьских выборах заручилась большинством мест в нижней палате, что позволило ей провести необходимые для этого законопроекты.
Источник: Новая газета
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