Мнение: Лучшие моменты избиения саудитов в Йемене

24.01.2020, 6:15, Разное

Хуситы выпустили итоговый ролик по итогам избиения саудитов и прочих интервентов в 2019 году, кульминацией которого стали разгром 3-х саудовских бригад в Наджране и удары по НПЗ Saudi Aramco.
В 15-минутный ролик вошла самая мякотка, где можно наглядно посмотреть, как мужики в юбках унижают одну из самых дорогих армий Ближнего Востока. Качественный монтаж и бодрая музыка прилагаются.
Ролик является одновременно и подтверждением и опровержением тезиса "Арабы не умеют воевать". Одни арабы не умеют, другие умеют и деньги в этом вопросе не самое главное.

Хуситам можно лишь пожелать, чтобы ролик по итогам 2020-го года был не менее замечательным.

Стоит также отметить, вчерашнюю атаку баллистическими ракетами на саудовский город-порт Джизан. Саудиты отбивались с помощью "Пэтриотов". Видео тут — https://twitter.com/search?q=Houthi&src=typed_query&f=live

Источник: Colonel Cassad



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