Греция объяснила отказ выдать Винника России

24.01.2020, 6:12, Новости дня

Государственный совет – Верховный административный суд Греции объяснил, почему поддержал решение не экстрадировать россиянина Александра Винника в Россию.

Суд заявил, что экстрадиция в Россию «помешала бы последующей выдаче запрашиваемого лица французским и американским судебным органам», поскольку РФ не выдала бы своего гражданина другой стране в соответствии с Конституцией.

В связи с этим суд согласился с «приоритетной выдачей запрашиваемого лица во Францию и США», передает ТАСС со ссылкой на «Катимерини».

Суд заявил, что защита Винника «неприемлемо приводит причины для отмены решения» о выдаче во Францию и США, ссылаясь на «угрозу жизни» россиянина. Также суд не согласился с доводами о действиях Винника «в защиту свободы», поскольку «любая форма деловой активности с целью достижения экономических целей не воспринимается в качестве действий в пользу свободы».

Суд заявил, что право Винника «находиться рядом со своими несовершеннолетними детьми» было «принято во внимание», но «оно не имеет решающего значения и не может стать выше интересов международной общественности в борьбе с преступностью».

Также «была отклонена как необоснованная жалоба о нарушении права на справедливое судебное разбирательство».

Напомним, Греция экстрадировала Винника во Францию, причем экстрадиция оказалась похожа на похищение. Французские следователи проигнорировали состояние россиянина после голодовки и устроили ему допрос.



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