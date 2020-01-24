Брэд Питт отреагировал на слухи о «втором шансе» с Дженнифер Энистон

Брэд Питт отреагировал на слухи о «втором шансе» в отношениях с Дженнифер Энистон. Вынужденные комментарии он дал в интервью с Entertainment Tonight.

После встречи бывшей супружеской пары на SAG Awards за кулисами церемонии, где они позволили себе вполне сердечные объятия, таблоиды дали полную свободу своей фантазии. Появились сообщения, в которых о «воссоединении» актеров утверждают как о свершившемся событии. Брэд Питт попытался оправдаться тем, что прессу не читает, а о волнении, которое вызвала его персона, остается в «блаженном неведении». И даже больше: он подчеркнул, что предпочитает и дальше не знакомиться с прогнозами СМИ по поводу его отношений с Энистон. Однако инсайдеры знают все. Они уверены, Питт и его бывшая супруга не только обсудили информацию, но даже вместе посмеялись над ней. Хотя ключевым словом здесь выступает слово «вместе». Ажиотаж, безусловно, связан со свободным статусом знаменитостей.

Кроме того, переживший не одно потрясение актер, скорее всего, понял, сколько душевных страданий принес Энистон своей любовью к Джоли. Взяв на себя ответственность за все прошлые ошибки в их браке, Питт изменил в лучшую сторону их взаимоотношения. Инсайдер подчеркнул, что они оба двигаются вперед.

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