Население Украины сократилось до 37 млн человек, за 10 лет страну покинули 10% граждан

Власти Украины обнародовали свежие данные численности населения, ссылаясь на реестры: реестр данных мобильных операторов, Госстат Украины и Государственный реестр физических лиц. По этим данным, по состоянию на конец 2019 года в стране проживают 37 миллионов 289 тысяч человек. Эта цифра не учитывает лиц, которые жили за рубежом или на неподконтрольных Киеву территориях Восточной Украины, а также в Крыму.

Как сообщил 23 января министр Кабмина Дмитрий Дубилет, лишь за последний год население Украины уменьшилось на 230 тысяч человек. Всего за последнее десятилетие из Украины уехали и не вернулись обратно около 3,8 млн граждан страны или около 10% ее населения.

«Это люди, которые не вернулись, потому что они остались работниками или по другой причине», – сказал Дубилет, представляя итоги оценки количества граждан Украины.

Сейчас в стране, по данным министра, живут 20,01 миллиона женщин и 17,28 миллиона мужчин. Детей до 14 лет из них 5,756 миллиона, людей в возрасте от 15 до 24 лет – 3,584 миллиона, от 25 до 54 лет – 16,458 миллиона, от 55 до 64 лет – 5,243 миллиона, от 65 лет и старше – 6,248 миллиона.

В столице Украины Киеве живет 3,7 миллиона человек или 10% населения.

По данным Государственной службы статистики, на 1 декабря 2019 года население Украины составляло 41,9 миллиона, но эти данные учитывают жителей Крыма и территорий, подконтрольных сепаратистам.

По данным российских властей, в 2019 году российские паспорта получили более 300 тысяч украинцев.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Правительство инициировало введение компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Соответствующий законопроект был одобрен на заседании Кабмина и в будет подан в парламент, сообщила 24 января пресс-служба правительства. «Для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация», — сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. В список вошли: пенсии или ежемесячное пожизненное […]