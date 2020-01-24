Уникальный разовый эксклюзив

Все, что нужно знать рано утром 24 января

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Последнее: Правительство инициировало введение компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Соответствующий законопроект был одобрен на заседании Кабмина и в будет подан в парламент, сообщила 24 января пресс-служба правительства. «Для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация», — сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. В список вошли: пенсии или ежемесячное пожизненное […]